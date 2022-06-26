Silivri’de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu

İstanbul Silivri’de kanatları ipe dolanarak uçamayan leyleğin yardımına koşan gençler, leyleği iplerden kurtardı.

Silivri Çayırdere Mahallesi’nde bir leyleğin kanatları ipe dolandı. O esnada bölgeden geçen Furkan Gürkan ve Alpay Kulla isimli gençler, leyleğin yardımına koştu. Gençler uzun uğraşlar sonunda leyleğin kanatlarını ipten kurtararak tekrar uçmasını sağladı.