banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Silivri’de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu

İstanbul Silivri’de kanatları ipe dolanarak uçamayan leyleğin yardımına koşan gençler, leyleği iplerden kurtardı.

Haberde İnsan 26.06.2022, 15:18
Silivri’de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu

İstanbul Silivri’de kanatları ipe dolanarak uçamayan leyleğin yardımına koşan gençler, leyleği iplerden kurtardı.

Silivri Çayırdere Mahallesi’nde bir leyleğin kanatları ipe dolandı. O esnada bölgeden geçen Furkan Gürkan ve Alpay Kulla isimli gençler, leyleğin yardımına koştu. Gençler uzun uğraşlar sonunda leyleğin kanatlarını ipten kurtararak tekrar uçmasını sağladı.

Yorumlar (0)
28°
açık