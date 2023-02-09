Şileli kadınlardan deprem bölgesine köy ekmeği

10 ili etkileyen yıkıcı depremler sonrasında başlattığı yardım kampanyası ile yaralara merhem olmaya çalışan Şile Belediyesi, ekmek ihtiyacını karşılamak için yeni bir kampanya daha başlattı.

Şileli kadınların emekleri ve sevgileri ile mayalanan köy ekmekleri yoğun kar yağışı altında köy fırınlarında pişiriliyor. Şile Belediyesi Mobil Aşevi ile bölgeye gönderilmek üzere 10 bin adet ekmek hazırlanması için Şile’nin tüm mahallelerinde kadınlar seferber oldu. Şileli kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle mayalanıp pişirilen köy ekmeğinin en büyük özelliği ise uzun süre taze kalıp bayatlamaması. Şile Belediyesi tarafından 57 köye ücretsiz dağıtılan un çuvallarıyla ekmek yapan Şileli kadınlar, gün boyunca Şile Kapalı Spor Salonu’na köy ekmeği gönderdi.

“Ekmek ve acil ihtiyaç yardımlarımız aralıksız devam edecek”

Deprem bölgesinde en önemli ihtiyaçların başında gelen ekmek ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattıklarını söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şileli analarımızın ve kardeşlerimizin emekleri ile deprem bölgesine giden mobil aşevimizle 10 bin ekmeği bugün paketleyerek deprem bölgesine gönderdik. Ekmek, su, sıcak yemek ve acil ihtiyaç yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.