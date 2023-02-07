Şile Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Şile Belediye Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı. AFAD ve Şile Kaymakamlığı koordinasyonu ile Şile Belediyesi tarafından organize edilen yardım kampanyasında 2 bin 400 adet battaniye, çok sayıda kumanya, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması gibi temel ihtiyaç ürünleri haricinde, 4 adet kamyon ve 10 adet iş makinası ile aralarında mimar ve mühendislerin bulunduğu 8 teknik personel bölgeye sevk edildi.

Şile’den deprem bölgesine yardım ve destekler artarak devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden olduğu gibi Şile’den de yardım ve destekler sürüyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ile beraber, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yaşanan depremler sonrası başlatılan yardım kampanyasının toplama merkezi olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda (Marina mevkii) incelemelerde bulundu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Gün, birlik olma vaktidir!”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Gün birlik olma vaktidir! Şile Belediyesi olarak yardım kampanyamız devam ediyor. Vatandaşlarımız özellikle ilk etapta kullanılmamış, yeni malzeme olmak kaydıyla ısıtıcı, battaniye, çadır, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, giyecek ve gıda malzemelerini gün boyu Şile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Salonuna getirebilirler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun, yakınlarına da sabır dileklerimi iletiyorum” dedi.

“Şile’den AFAD’a yardımcı olacak ilk gönüllü vatandaş grubumuz yola çıktı.”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, deprem bölgesinde AFAD çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü vatandaşlardan oluşan ilk grubu uğurladıklarını, sabah 08.30 itibariyle yardım toplama çalışmalarına ve gönüllü olarak bölgede görev yapmak isteyen vatandaşların transferlerine devam edileceğini belirtti. Başkan İlhan Ocaklı, “Şileli hemşehrilerimize gün boyu süren yardım çalışmalarımıza gösterdikleri büyük destek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yardım malzemelerinde önceliğimiz kullanılmamış ürünler”

Başkan İlhan Ocaklı, ayrıca gün boyu toplanan yardım malzemeleri yüklü 2. aracın da gece geç saatlerde deprem bölgesine doğru yola çıktığını; 2. el eşyaların tasnifi ve yüklenmesi zaman aldığı için, afet bölgelerine gönderilen 2. el ürünlerle ilgili ihtiyaca göre gerekli bilgilendirmelerde bulunulacağını, çalışmalarda gönüllü olmak isteyen vatandaşların 444 74 53’ten detaylı bilgi alabileceklerini aktardı.

Şile Belediyesi bölgedeki afetzedeler için “Mobil Aşevi Aracı”da hazırlıyor

Şile Belediyesi tarafından; afet bölgesinde hizmet vermesi için hazırlanan Mobil Aşevi de kısa bir süre içerisinde yola çıkacak. Günlük ortalama 4 bin afetzedeye sıcak yemek sağlayacak olan araç için son hazırlıklar tamamlanmak üzere.