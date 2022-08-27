Silahlı saldırıda ölen tribün lideri Subaşı memleketinde toprağa verildi

İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki kafede uğradığı silahlı saldırıda ölen Beşiktaş Jimnastik Kulübünün tribün lideri Seyit Subaşı memleketi Karabük’te toprağa verildi.

Beşiktaş’ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin kafesinde tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Adli tıp incelemesinin ardından memleketi Karabük’ün Eskipazar ilçesine getirilen Subaşı için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Yusuf Bey Camiinde düzenlenen törene, Subaşı’nın yakınlarının yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Subaşı’nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.