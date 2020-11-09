Siirt’ten İzmir’e 10 tır yardım malzemesi gönderildi
SİİRT’TE, VALİLİK ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN KAMPANYA KAPSAMINDA TOPLANAN KURU GIDA, BATTANİYE VE TEMEL İHTİYAÇLARIN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU YARDIM KOLİLERİ 10 TIRLA İZMİR’DEKİ DEPREMZEDELERE GÖNDERİLDİ.
Siirt’te, valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan kuru gıda, battaniye ve temel ihtiyaçların içerisinde bulunduğu yardım kolileri 10 tırla İzmir’deki depremzedelere gönderildi.
AFAD’ın koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bahçesinde tırlara yüklendi. 10 tıra yüklenen malzemeler dualarla İzmir’e gönderildi. İzmir depreminde zarar görenlerle dayanışmalarını göstermek ve gönül bağını hissettirmek için yardım kolilerinin yola çıktığını belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu yardımların ihtiyaçları görmek açısından anlamlı olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu yardımlar gönül bağımızı, dayanışmamızı göstermek için daha da anlamlıdır. Hem bu yardıma katılan bütün vatandaşlarımıza bütün kurumlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah böyle acılar göstermesin. Allah kaza bela vermesin, geçmiş olsun. Depremde ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. 10 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Bu yardım gıda paketinden ve battaniyeden oluşuyor" dedi.