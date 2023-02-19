Siirt’ten Hatay’a şantiye desteği

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Siirt Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından Hatay’a büyük bir şantiye kurulması için iş makineleri ve gerekli araç gereçler tır ve kamyonlara yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için kent genelinde yardım kampanyaları devam ederken, Siirt Belediyesi ve İl Özel İdare destek ekiplerinden oluşan 20 kişilik ekip, sabahın erken saatlerinde Hatay’a hareket etti.

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Hifzullah Canpolat, “Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Hatay ilinde enkaz çalışmalarına katılmak üzere bugün ekip olarak 20 arkadaşımızla birlikte yola çıkacağız. İş makinelerimizin hepsini dün akşam itibariyle deprem bölgesine gönderdik. Oradaki düzenimizi kuruyoruz, büyük bir şantiye kuracağız orada. İnşallah, Allah’ın izniyle orada bize verilecek görevle ilgili enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili en seri bir şekilde işimizi yapıp, Hatay ilimizde de yaşamı kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı göstereceğiz” dedi.

Daha sonra Siirt Belediyesi önünde hazır bulunan personel Hatay’a uğurlandı.