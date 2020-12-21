Siirt’te iki aile arasındaki kan davası barışla sonuçlandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Çelik ve Karatay aileleri arasında yaklaşık 4 yıl önce başlayan husumet, barışla sona erdi.

Kurtalan ilçesinde 2016 yılında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada aralarında husumet oluşan Çelik ve Karatay aileleri, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı. İlçe Müftülüğüne bağlı Molla Recep Eviz Yatılı Kur’an Kursunda düzenlenen barış töreni, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür eden Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bu barışın tüm husumetli ailelere örnek olacağını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Evvela biz hepimiz insanız, faniyiz bir arada yaşıyoruz. Bir aile içerisinde küçük aile, çekirdek aile, bir köy, bir kasaba mutlaka meselelerimiz olur, birlikte yaşamaktan dolayı. Küçük veya büyük, önemli veya önemsiz meselelerle husumetler olur. Çünkü faniyiz kusurlarımız vardır. Tabi önemli olan az önce ayeti kerimelerde hocalarımız da ifade ettiler. Cenabı hak en çok affetmeyi sever. Sizler de bu husumeti bitirerek çok büyük bir cesaret gösterdiniz. Allah’ın emrini yerine getirdiniz. Allah’ın rızasını kazandınız. Sizlere müteşekkiriz. Sizler sadece iki büyük aile olarak, barışmanın ötesinde bizleri, Kurtalan’ı, Siirt’i bir araya getirdiniz. İnşallah bu barışa şahitlik ediyoruz. Bu barış daim olsun. Bütün Siirt ve Kurtalan’ın birliğine ve beraberliğine ve kardeşliğine vesile olsun. Bu barış bütün husumetli olan ailelere örnek olur. Bu barışta iradeyi gösteren Çelik ve Karatay ailelerine emek veren aile büyüklerine ve akrabalarına çok değerli kanaat önderlerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüs tedbirlerinin alındığı törende Molla Recep Eviz Yatılı Kur’an Kursu müderrisi Seyit Sıbgatullah Eviz’in okuduğu duanın ardından aile bireyleri Kur’an-ı Kerim’in altından geçip, barış yemini etti.