Siirt’te çocuklar “Oyun Karavanı” ile eğlendi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çocukların geleneksel sokak oyunları ile tanışmaları ve bilgisayar oyunlarından sıyrılmaları amacıyla hayata geçirilen ’Oyun Karavanı Projesi’ ile Siirtli çocuklar gönüllerince eğlendi.

Siirt kent merkezi eski valilik önünde çocuklarla buluşan Oyun Karavanı ebeveynleri çocukluk yıllarına götürürken, çocukları geleneksel ip çekme, balon patlatma gibi oyunlarla tanıştırdı. Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar, çalan şarkılara eşlik etti. Spor Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Proje Koordinatörü Tuba Bayram, amaçlarının çocuklara dokunmak olduğunu söyledi. Bayram, “Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpler Federasyonu olarak Aile Bakanlığımızın paydaşlığında bir turne başlattık. Diyarbakır Kültür Yolu Sur Festivali’yle birlikte start aldık. Mardin, Silopi, Yüksekova ve bugün de Siirt’teyiz. İnşallah turnemizi Batman ve Şanlıurfa ile sonlandıracağız. Federasyon olarak biz bu turneleri her zaman her daim doğuda yapmaya gayret gösteriyoruz. Tırımızın içinde mazipo, zıpzıp ve sahne gösterilerimiz yer alıyor. Çocuklarımıza elimizden geldiği kadar hediyeler dağıtıyoruz. Bu noktada turnelerimizin inşallah devamını getireceğiz. Ve birçok etkinlikte geleneksel oyunlarımızla birçok çocuğumuzla buluşmayı temenni ediyoruz” dedi.

Öğrencilerden Kevser Nazlı Ergüzel, “Atatürk İlkokulu’na gidiyorum. Bugün bu etkinliğe gelmek benim için çok güzel oldu, arkadaşlarla beraber geldik. Çok güzel bir etkinlik burası. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Sümeyye Bayam da, “Mehmetçik İlköğretim Okulu’na gidiyorum. Burada halat çektik, balon patlattık. Burada güzel güzel oyunlar oynadık ve çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.