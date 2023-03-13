Siirt’te 826 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu

Siirt’te 826 kişi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından refakatsiz çocuklara koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 826 kişinin koruyucu aile olmak için başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Korunma kararı verilen çocukların koruyucu aileye verilebileceklerini ifade eden Ergün, "Koruyucu aile yanında kaldığı süre içerisinde de korunma kararı devam ediyor. Kimler koruyucu aile olabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 25-65 yaş aralığında olmalı, okuryazar olmalı, düzenli geliri olması gerekiyor. Bu konularda bize şu ana kadar başvuran 826 aile var" dedi.

Buna yönelik geçen hafta bilgilendirici seminerler düzenlediklerini ifade eden Ergün, "Koruyucu aile olabilmesi için de bizim il müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından değerlendiriliyor. Aileler çağırılıyor. 5-6 kez görüşme sağlanıyor. Görüşmeler neticesinde koruyucu aile olacağına karar verilen ailelerle daha düzenli görüşmeler yapılıyor. Sonunda sosyal inceleme raporu düzenleniyor ve bakanlığımıza gönderiliyor. Bakanlığımıza gönderildikten sonra bakanlığımızca da değerlendiriliyor. Bu süreç bu şekilde işleniyor" şeklinde konuştu.