Siirt’te 7 kişilik ailenin harabe olan evi hayırseverler tarafından yenilendi

Bir grup hayırsever, Siirt’tin Şirvan ilçesine bağlı Bayındır köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı yenileyip yardımlarda bulundu.

Bayındır köyünde harabe ve yıkılmak üzere olan içeresinde 7 kişilik ailenin evi, yaklaşık 2 hafta süren tadilatla birlikte dış cephesi ve iç cephesi yeniden yapılarak tüm ev eşyaları karşılandı. Hayırseverlerin desteği ile evin tavan uygulaması, tüm odaların sıva ve boya işleri, kapıların değişimi, mutfak tezgahı yapımı, banyo ve tuvaletin yapımı çalışmaları tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan ev eşyaları da teslim edildiği belirtildi.

Hayırseverlerden Fatma Akkaya, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ellerindeki imkanlar doğrultusunda yardımlarda bulunduklarını, ilçede ihtiyaç sahibi bir aileye yapılan yardımlar sonrası çocukların yüzlerinde oluşan mutluluğun tarif edilemeyecek kadar güzel olduğunu dile getirdi.

Akkaya, “Şirvan ilçemize bağlı Bayındır köyünde 5 çocuğu bulunan bir ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle sıkıntı çektiği bilgisi gelince evlerine konuk olduk ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Ailenin yaşadıkları 2 odalı ev yıkılmak üzereydi içeresinde mutfak, lavabo yoktu beyaz eşya dahil mobilya, koltuk gibi bir çok eşyası yoktu. Çocuklar yere serilen yorgan ya da battaniyelerinde üzerinde uyumaya çalışıyordu. Bizlerde hayırseverler olarak hemen harekete geçip yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde 7 kişilik ailemizin evde neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Çocukları baştan aşağı giyindirdik. Gıda yardımlarda bulunduk. Aile 2 haftanın sonunda eve döndüklerinde yeni yataklarını, dolaplarını ve eşyalarını görünce çok büyük bir mutluluk yaşadılar. O anda çocukların gözlerinde oluşan mutluluğu tarif etmek gerçekten çok zor. Böyle bir yardıma vesile olduğumuz için tüm hayırsever arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.