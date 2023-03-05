Siirt’te 185 depremzede aileye kurban eti dağıtıldı

Siirt’e yerleşen depremzede ailelere et dağıtımı yapıldı.

Siirt Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen depremzede aileleri ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Siirt Valiliği koordinasyonunda Siirt Müftülüğü ve Diyanet Vakfı; Siirt Vakfının iş birliği ile vatandaşların bağışladığı kurbanlar kesilerek depremzedelere ulaştırılıyor.

Toplamda 161 hisse kesildi. 112 hisse Adıyaman ve Malatya’ya gönderildi 49 hisse de Siirt’teki depremzedelere dağıtıldı.

Kurban eti dağıtımından Siirt’te toplam 185 ailenin yararlandığı ve yardımların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.