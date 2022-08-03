Siirt’te 1700 rakımlı yaylada artık silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor

Siirt’te bir zamanlar terör olayları nedeniyle silah seslerinin eksik olmadığı Çemikari Yaylası’na huzurun gelmesiyle artık vatandaşlar rahatça hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Siirt’te huzur ve güvenliğin tesis edildiği yaylalar, geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlerle dolarak şenlendi. Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan yaylalarda vatandaşlar rahat ve huzur ikliminde hayvancılık yaparak geçimini sağlıyorlar. Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Herekol Dağı eteklerindeki Pervari ilçesine bağlı 1700 rakımlı Çemikari Yaylası’nda yaşamlarını sürdüren vatandaşları ziyaret etti. Yayla sakinleri ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, yayladaki çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Hacıbektaşoğlu, “Güvenlik güçlerimizin kararlı ve inançlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan yaylalarda vatandaşlar rahat ve huzur ikliminde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Bizler de devlet olarak vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların birlik, beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşaması için ellerinden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.