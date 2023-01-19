Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, vefat eden köy muhtarının acısını paylaştı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vefat eden Baykan ilçesi Adakale Köyü Muhtarı ve Güvenlik Korucusu Şahin Karadamar’ın ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, vefat eden köy muhtarına Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Merhum Şahin Karadamar’ın babası Bedrettin Karadamar da, "Bizleri bu acılı günde yalnız bırakmayan ve bizleri ziyaret ederek, acılarımızı paylaşan, Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" dedi. Ziyarette okunan duaların ardından Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu’na, Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı eşlik etti.