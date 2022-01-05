Sigarayı bıraktı, topladığı parayla 4 bin 500 öğrenciye yemek fişi dağıttı

Elazığ’da yaşayan Yunus Saylan, sigarayı bırakıp topladığı 38 bin lira ile şu ana kadar Fırat Üniversitesinde okuyan 4 bin 500 öğrenciye yemek fişi dağıttı. Hedefinin 12 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu belirten Saylan, şehitler için de mevlit okuttu.

Elazığ’da yaşayan iki çocuk babası Yunus Saylan, 18 yıl boyunca içtiği sigarayı 4 buçuk yıl önce bırakma kararı aldı. Bıraktığı sigara paralarını toplayarak 38 bin lira elde eden Saylan, pandemi dolaylarında Fırat Üniversitesinde okuyan öğrencilere yemek fişi dağıtma kararı aldı. Şu ana kadar 4 bin 500 öğrenciye fiş dağıtan Saylan, hedefinin 12 bin öğrenci olduğunu kaydetti. 7 ay boyunca yemek fişi dağıtımının devam edeceğini kaydeden Saylan, şehitler için mevlit okutarak lokum ikramında bulundu.

"Sigara sağlığa zararlı, içenlere bırakmalarını tavsiye ediyorum"

İçenlere sigarayı bırakmalarını tavsiye eden Yunus Saylan, "Bu ay 2 bin 500 yemek fişi vereceğiz. Ayrıca şehitlerimizin ruhu için de mevlit okutacağız. İçenlerin sigarayı bırakmasını istiyoruz. Sigarayı bırakıp öğrencilerimize yardım edelim. Sigara sağlığa zararlı, herkese bırakmasını tavsiye ediyorum. Gençleri çok seviyorum. Gençlerimizden içen varsa sigarayı bırakısın. Onlar da çok dua ediyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Sigara sağlığıma da zararlıydı, bıraktım ve parayı topladım. Bu pandemi dolaylarında öğrencilerimize yardım edeyim dedim. O şekilde 38 bin lira birikti. Hala da biriktiriyorum. 7 ay daha devam edecek. Tam 12 bin fiş vereceğiz. Bu ay ile birlikte 4 bin 500 fiş verdik. Daha 7 bin fiş daha vereceğiz. Yani toplam 12 bin ile 13 bin arası öğrenciye yemek fişi vereceğiz. Bütçemiz uygun olursa daha fazla vermeyi düşünüyoruz” dedi.