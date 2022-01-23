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Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 5. Geleneksel Kızak Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Haberde İnsan 23.01.2022, 13:25
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 5. Geleneksel Kızak Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İnönü Belediyesi tarafından Aktaş mevkiinde 5’incisi düzenlenen Geleneksel Kızak Festivali’nde çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Termometrelerin sıfırın altında 7 dereceyi gösterdiği ilçede festivale katılanlar karla kaplı tepeden kızaklarıyla kaydı. Etkinlik boyunca hafif kazaların da yaşandığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kızaklarıyla kayarak eğlenen çocukların yüzlerindeki mutluluk ise yürekleri ısıttı. Etkinliğe katılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

İnönü Belediyesi’ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havaya rağmen festival alanında toplanan vatandaşların ısınması için soba kurdu. Belediye tarafından temin edilen kızaklarla festivale katılan aileler ve çocuklar mutlu olduklarını dile getirdiler.

“2 senedir pandemiden dolayı yapamıyoruz”

Geleneksel Kızak Festivali’nin Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıldır yapılamadığını aktaran İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bu sene 5.’sini düzenlediğimiz kızak şenliğini kazasız belasız inşallah hayırlara vesile olur. Bu şenliğin amacı genelde karne tatiline denk getiriyoruz. Hem çocuklarımızın eğlenmesine hem de çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin eğlenmesine bir vesile olsun istedik. 5 sene önce acaba olur mu diye başlamıştık. Ama sonradan katılımın çok fazla olmasından dolayı devam ettirmeye başladık. 2 senedir pandemiden dolayı yapamıyoruz. Bu sene artık yapalım dedik. Gördüğünüz gibi sürekli gelen arkadaşlar var. Kardeşlerimiz var. Bu akşama kadar devam edecek. Eğer imkân olursa önümüzdeki sene bu yaklaşık 600-700 metrelik pisti 1 buçuk kilometreye uzatmak istiyoruz. Aşağıya kadar uzatmak istiyoruz. Belli bir tarih veremiyoruz çünkü karın ne zaman yağacağı ne zaman fazla olacağını bilemiyoruz. Bu yüzden ekip olarak hazırız. Kar yağdı mı hemen ertesi gün bu festivali devreye koyuyoruz. Bu zamana kadar gelen misafirlerimizin sayısı 2 bin civarında şu anda, pisti uzattıktan sonra 5 binlere yaklaşır tahmin ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha uzun pist ve daha çok ziyaretçi bekliyoruz” diye konuştu.

“İlk defa kayıyorum”

Anne ve babasıyla festivale gelen ve ilk kez kızakla kayma deneyimi yaşayan 10 yaşındaki Ahmet Selim, “Çok eğlenceli bir etkinlik oluyor. Yukarı çıkanlara sağdan geçin diye uyarı yapıyorlar ama sağdan gelmiyorlar. Bize engel oluyorlar ve çarpıp düşüyoruz. İlk defa kayıyorum. Kaymak çok güzel ve eğlenceli” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte kızakla kaymaya gelen Rıfat Çetin, “Ben küçükken burada yaşıyordum. O zamanlarda arkadaşlarla kendi aramızda gelip kayıyorduk. Büyüdükten sonra bizim için çok güzel bir anı oldu. İnşallah hatıralarımızda kalacak. Çok güzel eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

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