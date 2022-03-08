banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık
Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık

Şifalı sülük avcısı buz gibi suyun içinde saatlerce sülük arıyor

Bursa’da geçimini gölde sülük avlayarak sağlayan vatandaş; saatlerce buz gibi suyun içinde sülük avlıyor.

Haberde İnsan 08.03.2022, 09:45
Şifalı sülük avcısı buz gibi suyun içinde saatlerce sülük arıyor

Bursa’da geçimini gölde sülük avlayarak sağlayan vatandaş; saatlerce buz gibi suyun içinde sülük avlıyor.

Uluabat Gölü’nde çok sayıda şifalı sülük yaşıyor. Bu sülükler bölgede bu işi bilenler tarafından gölün içinde saatler süren uğraşlar sonunda tek tek yakalanıyor. Çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılan sülüğe rağbet oldukça fazla,

Uluabat Gölü çevresinde köylerde yaşayan sülük avcıları ise nesillerdir bu işi yaparak geçimlerini sağlıyor. Yılda 9 ay avlanan sülüğü Mart, Nisan ve Mayıs aylarında avlamak yasak. Sülük avcıları soğuk havaya rağmen buz gibi göl suyuna girerek ayaklarıyla gölün içindeki çamuru karıştırıp sülüklerin suyun yüzeyine çıkmasını sağlıyor. Bulanık suyun yüzeyine çıkan gözle zor görülen küçük sülükleri avcılar ellerinde filelerle tek tek yakalıyor. Avcıların bazen 10 saat suyun içinde sülük avladığı oluyor. Bir avcı günde en fazla 20 sülük avlayabiliyor. Avcılar tarafından avlanan sülükler tanesi 12 liradan satılıyor. Bu sülükleri genellikle sülük tedavisi uygulayan tedavi merkezleri alıyor.

Sülük gut veya yüksek ateşli rahatsızlıklarda, karaciğer ve böbrek hastalıkları, romatizma, tüberküloz, epilepsi, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, baş ağrısı, menenjit, kalp, akciğer, deri ve kulak rahatsızlıklarında kullanılıyor.

Sülük, bir taraftan kanı emerken diğer yandan ’Hirudin’ adlı salgısını karıştırarak kanı seyreltip, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıkların oluşması ve tedavisinde rol oynadığı biliniyor. Günümüzde doktorlar sülükleri özelikle mikro ve rekonstrüktif cerrahide vücuttan kopan parmak, kulak, burun ucu gibi organların yeniden kaynaştırılmasında, yanık tedavisinde, nakledilen dokuların altında biriken ya da damarları tıkayan kanın temizlenmesinde kullanıyor.

Uzun yıllardır Uluabat Gölü’nde sülük avcılığı yaptığını ifade eden Hasan Hüseyin Kahya (68) "Sülük avlamak zor. Özellikle kışın soğuk havada buz gibi suyun içinde saatlerce çamuru karıştırarak sülük arıyoruz. Göllerde suyun altında çamurlu toprağın içinde yaşıyor. Boy çizmelerini giyerek belimizi geçen suyun içinde toprağı karıştırıyoruz. Toprağı karıştırınca; sülükler su yüzeyine çıkıyor. Biz de ellerimizde bulunan küçük filelerle onları avlıyoruz. Su bulanık olduğu için sülükleri yakalamak zor. Gözden hemen kayboluyor. Bir avcı günde en fazla 20 sülük yakalayabiliyor. Yakaladığımız sülükleri tanesi 12 liradan satıyoruz. Genelde bunları sülük tedavisi yapan merkezler alıyor. Türkiye’nin her yerinden talep var, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sülük avcılığı yasak. 9 ay boyunca gölde sülük avcılığı yapıyoruz. Günde 10 saat suyun içinde kilometrelerce yürüdüğümüz oluyor. Çok yorucu ve zor bir iş gece yorgunluktan nerede yattığımızı bilemiyoruz. Özellikle kışın buz gibi havada suyun içinde avcılık yapmak çok zor oluyor. Bu sülükle yılda 2 defa tedavi olan bir çok hastalıktan kurtulur, ben kursuna giderek sülük tedavisini de öğrendim. Avcılığın yanı sıra sülük tedavisi de yapmaktayım" dedi.

Bölgedeki köylerde yaşayan Yağmur Uslu, "Gölde çok sayıda sülük avcısı var. Saatlerce suyun içinde avcılık yapıyorlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Sülük hastalık tedavilerinde kullanıldığı için çok talep görüyor" şeklinde konuştu.

Şubat ayının son günlerinde İHA tarafından görüntülenen sülük avcısı Hasan Hüseyin Kahya, geleneksel tıp merkezlerinde (GETAT) hacamat ile birlikte sülük tedavisinin de resmi tedavi kapsamına alındığını hatırlattı.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18