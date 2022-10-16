Şiddetli yağmurun altında erik dalı oynayıp horon teptiler

Antalya’da akşam etkili olan şiddetli yağmura düğünde yakalanan vatandaşlar, yağmur altında erik dalı oynayıp horon tepti. Geceyi aydınlatan şimşekler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turizm kenti Antalya dün akşam şiddetli yağmura teslim oldu. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura açık havada yaptıkları düğünde yakalanan vatandaşlar ise, yağmur altında erik dalı oynayarak horon tepti. Damadın ve davetlilerin sırılsıklam olduğu görüldü. Konyaaltı ilçesinde çakan şimşekler ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.