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Şiddetli yağmuru fırsata çevirdiler, yağış altında arabalarını yıkadılar
Antalya’da yağışlı havayı fırsat bilen vatandaşlar, arabalarını yağmur suyuyla fırça ve köpükle yıkadı.
Haberde İnsan 13.12.2020, 16:25
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Antalya’da yağışlı havayı fırsat bilen vatandaşlar, arabalarını yağmur suyuyla fırça ve köpükle yıkadı.Antalya’da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Kentin bazı ilçelerinde su baskınları olurken, bazı vatandaşlar da yağan yağmuru fırsata çevirdi. Bir araç sahibi ise giydiği şort, terlik ve tişörtle yağan yağmur altında hazırladığı köpük ve fırça ile arabasını köpükledi. Başka bir vatandaş ise yağış altında baştan sona fırça ile aracını yıkadı. Her iki sürücünün yağışı fırsata çevirdiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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