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Sıcaktan bunalan kepçe operatöründen ilginç serinleme yöntemi

Yalova’da sıcaktan bunalan iş makinası operatörü serinlemek için kullandığı kepçenin ucuna çıkarak kendisini denize bıraktı.

Haberde İnsan 30.07.2022, 16:46
Sıcaktan bunalan kepçe operatöründen ilginç serinleme yöntemi

Yalova’da sıcaktan bunalan iş makinası operatörü serinlemek için kullandığı kepçenin ucuna çıkarak kendisini denize bıraktı.

İlginç görüntünün adresi Yalova’nın Altınova ilçesi oldu. Tavşanlı beldesinde yapımı devam eden tersane inşaatında çekilen görüntüde kepçe operatörünün ilginç serinleme yöntemi anbean kameralara kaydedildi. Kullandığı kepçeyi bir tramplen gibi hazırlayan operatör ardından üzerine çıkara balıklama stili ile kendisini denize attı. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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