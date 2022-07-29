Sıcaktan bunalan İranlı turistler aquaparka akın etti

Tatilini geçirmek için Van’a gelen İranlı turistler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle aquaparklara akın ettiler.

Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar Van Gölü sahilini tercih ederken, tatil için Van’a gelen İranlı turistler ise aquaparklara akın ettiler.

Van Aquapark’ta havuz başında dans eden İranlı turistler, havuzda yüzüp tatilin keyfini çıkarıyor. Van’ın çok güzel bir kent olduğunu belirten İranlı turistler, sıcaklıklardan bunaldıkları için aquaparka serinlemeye geldiklerini söylediler.

Van Aquapark’ta vatandaşlar için güzel bir imkan sunduklarını belirten İşletme Müdürü Serhat Taşkulak ise “Bizler işletmemizde hem Vanlıların hem de İranlıların daha rahat bir ortamda eğlenmelerini sağlamak amacıyla hafta içini İranlı misafirlerimize, hafta sonunu ise halkımıza ayarladık. Burada yetişkinler için üç kaydırak, iki havuz ve çocuklar için yine havuz ve içinde kaydırağımız mevcut. Yine içecek ve yiyecek büfelerimiz var. Amacımız buraya gelen misafirlerin mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamaktır” dedi.