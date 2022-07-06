Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi

Muğla’da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla çocuklar serinlemek için kendilerini su fıskiyelerinin altına attı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Meydanı’nda yaptırılan onlarca fıskiye, sıcaktan bunalan çocukları serinletti. Sıcaktan etkilenen çocuklar serinlemek için elbiseleriyle fıskiyelerin altına koştu. Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Meydanı’na yaptırılan onlarca fıskiyeden gün boyu su akışı sağlandı. Sıcak havada bunu fırsat bilen çocuklar suların etrafında elbiseleriyle oyun oynayıp serinledi. Saatlerce eğlenen çocuklar, hem serinledi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Aileler ve çevredeki vatandaşlar ise kenardan çocukların eğlencesini izledi.