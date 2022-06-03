Sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar Tatvan sahiline akın etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 25 dereceyi bulan sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahiline akın etti.

Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden olan Tatvan’da hava sıcaklığının 25 dereceyi bulmasıyla sahilde yoğunluk yaşandı. Tatvan’da geç gelen sıcak havayla birlikte yaza hasret kalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu kilometrelerce uzanan sahilde bazı vatandaşlar ise Van Gölü’ne karşı piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı. Ebeveynleri ile gelen çocuklar ise parklarda doyasıya oynayarak güneşli havanın tadını çıkardı. Kış mevsiminin uzun geçmesinin ardından güzel havayı değerlendirmek istediklerini belirten Gökmen Çelik, “İnsanlar sahilin tadını çıkarıyorlar. Oturduk çayımızı keyifle Van Gölü’ne karşı içiyoruz. Kış ayı bu sene çok uzun ve çetin geçti. Onun yorgunluğunu bu güzel havada çıkarıyoruz” diye konuştu.

Havanın güzel olduğunu fırsat bilip sahile geldiklerini söyleyen Turgut Hüseyni, “Uzun ve sert bir kış mevsimi geçirdik. Bugün de havalar iyi. Çocukları alıp parka geldik ve güzel havayı değerlendiriyoruz. Umarım böyle devam eder. Zaten kışımıza 2 ay kaldı. Kışı pek özlemeyeceğiz ama bari yazın tadını çıkaralım” şeklinde konuştu.