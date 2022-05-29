Sıcaklar arttı, Taksim doldu taştı

İstanbul’da hafta sonu sıcakların artması ile turistler ve vatandaşlar Taksim’e akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Beyoğlu Taksim’e akın etti. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, bazı vatandaşlar da elindekilerle başlarını sıcaktan korudu.