Sıcak havayı gören Konyalılar çarşı pazarda güneşin tadını çıkardı

Yoğun kar yağışlı ve soğuk havanın yaklaşık 2 haftadır hakim olduğu Konya’da hafta sonu güneşi gören vatandaşlar çarşı ve pazarlarda güzel havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece arası değiştiği kentte güneşli hava gün boyu etkili oldu.

Son 5 yılın en yüksek kar yağışı ve en soğuk havasını geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yaşayan Konya’da bugün güneş ile birlikte hava sıcaklığı 5 dereceye kadar yükseldi. Yaklaşık 2 hafta boyunca eksi 24’lere kadar düşen hava sıcaklığı ve yoğun kar yağışının ardından güneşi gören Konyalılar çarşı ve pazarlara akın etti. Çoluk çocuk 7’den 70’e her kesimin çarşı ve pazarlarda gezdiği Konya’da vatandaşların kimisi banklarda güneşlendi, kimisi de çarşıda güneşli havanın tadını çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Kültür Park’ta ise çocuklar buz tutan su havuzlarında oynarken, gençler de kuğulara yem attı.

“Hava güzel, Pazar güzel, park güzel”

Güneşi görüp hava almak için dışarı çıkan ve parkta oturan Yaşar Uzun (68), “Pazar güzel, hava güzel, Kültür Park güzel. ‘Bir nefes alalım’ dedik, oksijende bol. O vesile ile arkadaşımla oturuyoruz. Mevsim gerçekten güzeldi, iyi geçti. İnşallah devamı gelir. Hiç olmazsa tarımla iştigal edenlerde rahatlar yani” dedi.

Mevlana Türbesi önünde oturan Ali Boduk (65), “Gezmeye çıktık, hava gayet güzel, Mevlana’nın oradayız. Böyle vatandaşlarımız geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Hava güzel olunca bizde dışarıya çıktık seyrediyoruz manzarayı” ifadelerini kullandı.

Barış Şentürk (26) ise “Gezmeye çıktık, hava bugün baya güzel. Değerlendirelim dedik” şeklinde konuştu.

Konya’da Pazartesi günü de havanın güneşle olacağı, Salı gününden itibaren ise kar yağışının olmasının beklendiği tahmin ediliyor.