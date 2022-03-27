Sıcak havayı gören Ankaralılar soluğu piknik alanlarında aldı

Ankaralılar, hava sıcaklığının yükseldiği hafta sonunda piknik alanlarına akın etti.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklara ve piknik alanlarına akın etti. Vatandaşlar mangal yaparken, çocuklar ise oyun alanlarında gün boyu eğlenceli anlar yaşadı.

Eşiyle birlikte Mogan Gölü’ne mangal yapmaya gelen Erdem Oykun, “İnsan bir açık hava istiyor, enerji doluyor. Güzel bir yer ve bakımlı. Sürekli tercih ediyoruz burayı. Açık hava herkese iyi geliyor. Burada gölümüz var, Ankara için büyük bir değer burası” dedi.

Ferit Varan ise, “Öğleden sonra geldik ama maşallah kalabalık, ana baba günü. Böyle devam ederse çok güzel olur. Ankara’da böyle bir havayı yakalamak çok zor. Biz de yakalamışken değerlendirelim dedik. Kış bitmiyor. Bugün bu havayı yakaladığımıza şükrediyoruz. Acaba yarın böyle olacak mı?” diye konuştu.