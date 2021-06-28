banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi

Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi

Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya’da duyarlı bir vatandaş bitkin halde olan yavru kargaya eliyle su içirdi.

Haberde İnsan 28.06.2021, 10:31
Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi

Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya’da duyarlı bir vatandaş bitkin halde olan yavru kargaya eliyle su içirdi.

Hissedilen hava sıcaklığın 40 dereceye kadar çıktığı Malatya’da, doğada yaşayan hayvanlar zor günler geçiriyor. Akçadağ ilçesi Karamağara Mahallesi Pamuklu mezrasında kayısı hasadı yapan çiftçi Bilal Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen karganın imdadına yetişti. Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren yavru kargaya eliyle su içirdi. Yavru kargaya avucuyla su içiren Korkmaz, hayvanı tekrar yuvasının bulunduğu ağaca bıraktı.

Çiftçi Bilal Korkmaz, yavru kargaya elleriyle su içirdiğini belirterek, “Kayısı topluyorduk, yavru yuvadan düşmüş. Su verdik ve tekrar yerine bırakacağız. Hayvan susamıştı. Ellerimizle su içirdik. Doydu, sıcaktan baygınlık geçiriyor” diye konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493