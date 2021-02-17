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Sibel Kekilli kimdir?

Türk asıllı Alman oyuncu. Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Haberde İnsan 17.02.2021, 14:59
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Sibel Kekilli kimdir?

Türk asıllı rejisör Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle uluslararası boyutta tanınan bir oyuncu oldu.

2004 yılında Almanya'nın en önemli 100 kişisi arasında 33 üncü sırada yer aldı. AilesiKekilli, 1980 yılında Heilbronn'da doğdu. Aslen Kayserili olan ailesi 1977'de Batı Almanya'ya göçmüştü. Almanya'da babası inşaat işçiliği, annesi temizlikçilik yapıyordu. Kekilli, ailesini "liberal" ve "görece modern Müslüman" olarak tanımlar.

Bir ikiz kızkardeşi ve iki erkek kardeşi vardır. Kariyeri Kekilli, 16 yaşında temel eğitimi yüksek bir ortalama ile tamamladıktan sonra, yerel bir hükümet ofisinde çıraklık eğitimi aldı. Daha sonra bir atık tesisinde iki sene çalıştı. 2002 yılında Essen'e taşındı ve burada satış ve promosyon elemanlığı, temizlikçilik, gece kulübü müdürlüğü, pornografik oyunculuk gibi çeşitli işler yaptı. 2002 yılında bir alışveriş merkezinde iken, bir oyuncu seçimi direktörü tarafından keşfedildi. 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminde baş rol oynadı.

2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı. Duvara Karşı filminin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung, daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı pornografik filmleri ortaya çıkardı. Bu haber büyük bir skandala neden oldu ve Bild-Zeitung gazetesi Alman yayıncılar öz denetim enstitüsü Deutscher Presserat tarafından haberi ele alış şekli nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi. Dünyaca ünlü Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin ilk sezonuna katıldı. Dizide Shae adlı bir fahişeyi canlandıran Sibel Kekilli oldukça olumlu eleştiriler aldı.

'Alman Sinema Teşvik Ödülü' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı. Kekilli, kâr amacı gütmeyen kadın hakları kuruluşu Terre des Femmes bünyesinde, Müslüman ailelerde kadına karşı şiddetin durdurulması için çalışmalar yapmaktadır.

Filmografi

SinemaWhat a Man (2011)Ayrılık

(2010)Pihalla (2009)

Eve Dönüş (2006)

Letzte Zug, Der (2006)

Fay Grim (2006)

Winterreise (2006)

Kebab Connection (2005)

Duvara Karşı (2004)

DiziGame of Thrones (2011-2014)

Tatort (2010-2011)Mordkommission Istanbul (2010)

Der Kommissar und das Meer (2010)

Gier (2010)Nachtschicht (2009)

PornografiLollipops 16 (2002)

Tierisches Teenie-Reiten (2002)

Diva-Diva (2002)

Euro Mädchen - Amateure intim 11 (2002)

Süsse Teeny-Träume (2002)

Sextrip - Heisses Pflaster Amsterdam (2002)

Casa Rosso (2002)

Die megageile Küken-Farm (2002)

Die verfickte Praxis (2002)

Teeny Exzesse 68 - Kesse Bienen (2002)

Hotel Fickmichgut (2002)

Auf frischer Tat ertappt! (2002)

Ein Sommertagstraum (2002)

2002 wilde Sex-Nächte (2002)

Junge Debütantinnen 19: Deutsche Debütantinnen - Hart & herzlich (2001)

Ödülleri

2004 Lola Ödülleri - Duvara Karşı, En İyi Kadın Oyuncu 2004 Bambi Ödülleri - Duvara Karşı2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali - Eve Dönüş, En İyi Kadın Oyuncu2010 Lola Prize - Ayrılık, En İyi Kadın Oyuncu2010 Tribeca Film Festivali - Ayrılık, En İyi Kadın Oyuncu

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