Seyyar sandıklar hasta ve engelli vatandaşların ayağına gitti

Cumhurbaşkanı Seçimi için sandığa gidemeyen vatandaşlara sandık götürülerek oy vermeleri sağlandı.

Kilis genelinde 395 sandıkta 96 bin 925 seçmen oy kullanacak. Sandığa gidemeyen engelli ve yaşlıların evlerine sandık götürülerek oy kullanmaları sağlandı. Seyyar sandık talebinde bulunan 19 vatandaşa seyyar sandık götürüldü.

Engelinden dolayı oy kullanmaya gidemeyen Fehime Filiz Kuter, ‘‘Yüksek Seçim Kurulundan talepte bulunduğunu belirterek, MS hastası olduğum için yürüme güçlüğü çekiyorum. Bu sebeple oyumu evde kullandım. Mahalle muhtarına başvuruda bulundum o YSK ya bildirdi ve görevliler geldiler ve evde oyumu kullandım, çok memnun kaldım’’ dedi.