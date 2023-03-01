Seyyar salıncakla eğlenen depremzede çocukların mutluluğu gözlerinden okundu

Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocukların yüzü, İstanbul’dan gelen seyyar salıncak ile güldü.

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremler, büyük acıları da beraberinde getirdi. Acıların hafifletilmesi ve yaraların sarılması için Türkiye’nin dört bir yanında adeta seferberlik ilan edildi. İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelen gönüllü gençler, yanlarında getirdikleri seyyar salıncak ile çocukların kaygılarını ve hüzünlerini hafifletmek için canla başla çalışıyor. Giydikleri palyaço kıyafetlerle çocukların yüzünü güldüren gençler, örnek bir davranış sergiliyor. Salıncağa binen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Palyaço elbisesi giyinen gönüllü gençlerden Ömrüm Özkan, depremin ilk gününden itibaren ekip arkadaşlarıyla bölgede olduklarını belirterek, "Kahramanmaraş, Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, Hatay ve bunların köyleri ile ilçeler olmak üzere geziyoruz. İlk başta çalışmalarımızı tamamen fiziksel şartları düzeltmek amacıyla başlatmıştık. Hatay, Antep ve şu anda Kahramanmaraş’taki çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Seyyah salıncağımız ile çocukların evrenine seyahat etmeye başladık. Bizlerin de çok hoşuna gitti. Çocukluk hayalimizin içindeyiz. Eminim ki birçok kişi bu salıncağın hayalindedir. Çocukluk hayalimizi taşıdığımız ve yaşadığımız için aynı şekilde çocuklarımızın da yaşamasını istedik. Gerçekten onların gözlerindeki parıltıyı, onların coşkularının sevinçleriyle birleşmesini görünce çok mutlu oluyoruz. Amacımız onlara psikolojik olarak destek verebilmektir. Bizler bez bebekler, arabalar, eğitici oyuncaklar, boyama kitapları, boyalar, kırtasiye malzemeleri, balonlar, çikolatalar, besleyici atıştırmalıklar dağıttık. Şarkılar söyledik, oyunlar oynadık, onlara masalar anlattık" dedi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Özkan, "Önemli olan fiziksel şartları tamamlanmak üzere olan geleceğimizin mimarı çocuklar olacaktır. Güven içinde güzel günlerini hep beraber tasarlamalıyız. Süzülmemiş duygu, sevindirilmemiş çocuk, gülümsememiş insan kalmasın istiyoruz. Bizler insani, vicdani yeteneğe sahip ve egolarından arınmış gönül seyyahlarıyız. Gülümsemeyen çocuk kalmayana dek; il, ilçe, köy, sokak, çadır ve çadır kentler kalmayana dek ziyaret etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.