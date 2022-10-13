Seyyar minibüsteki lazer işlemi, bir çocuk annesi kadına hayatının pişmanlığını yaşattı

Antalya’da bir çocuk annesi Hicran Çukur (44), kendisini dermatolog olarak tanıttığı bir kişinin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çok pişman olduğunu belirten Hicran Çukur, “Makyajsız hiçbir yere çıkamıyorum. Çocuğumu sabah servise bindirmeye giderken bile makyaj yapıyorum. Keşke benim yüzüm berbat olmasaydı da ben ona daha fazla para verseydim” dedi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Hicran Çukur (44), göz kapaklarını kaldırmak ve yüzündeki hafif lekelerin gidermek için eşiyle birlikte sosyal medyada dermatolog olarak reklamlarını gördüğü R. G. ile iletişime girdi. Manavgat’a giden çiftten Hicran Çukur’a, R. G.’nin güzellik merkezine çevirdiği minibüs içerisinde göz kapakları ve hafif lekeleri için 2 seans plazma pen işlemi uygulandı. Uygulama sonrası lekelerin arttığını fark eden Çukur, evinden çıkamaz hale geldi. Çukur, avukatı aracılığıyla R. G. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“İçerisi gerçekten çok muazzamdı”

Seyyar güzellik merkezini görünce gözlerinin kamaştığını ve buna aldandıklarını belirten Hicran Çukur, “Ultra lüks bir araç içinde işlem yapıyordu. Gerçekten içerisi çok muazzamdı, bütün sertifikaları da asılıydı. Kendisi plazma pen ile göz kapağı işlemini yapabileceğini söyledi. Yüzümde çok hafif lekeler vardı, plazma pen ile onların da geçeceğini söyledi. Lekelerin üzerine yaptı ancak yayıldı. 3 güne kadar geçeceğini söyledi fakat göz kapaklarımın üzerinde sulu yaralar oluşmaya başladı. 3 hafta kendimi eve kapattım. Bu sırada da kendi resmimi çekip ona atıyordum. İyiye gittiğini söyleyip beni hep sakinleştirmeye çalıştı. Yaralarım iyileşti bu sefer izler kaldı. Göz kapaklarım kahverengi kaldı ve yüzümde izler kaldı. Ardından ikinci bir işlem yapılması gerektiğini söyledi. Ayağım kırık olduğu için onun yanına gidemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine kendi geldi. İkinci işlemde ise çok derin yaptı ve canım yandı. Çok derin yaptığını söylediğimde ise lekelerin kaybolması için böyle bir işlem yaptığını söyledi. Lekeler kaybolmadı, daha da fazlalaştı” dedi.

“Çocuğumu servise indirirken bile makyaj yapıyorum”

Lekeler sonrası psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Çukur, “Normalde makyajsız dışarı çıkabilirdim ancak o lekeler yüzünden sabah çocuğumu servise indirirken bile makyaj yapmak zorunda kaldım. Psikolojimin bozulduğunu söyleyince de, ödediğim parayı geri iade etti. Başka bir dermatoloğa gitmememi söyledi. Özel bir hastanede dermatoloğa gittim ve yapılan işlemi orada doktora söylediğimde, ‘Hiçbir dermatolog leke üzerine plazma pen işlemi yapmaz’ dedi. Bunu söyleyince o diplomaların gerçek olmadığına kişiyi şikayet ettim. Kendisi önce 10 bin lira teklif etti, kabul etmeyince 20 bin lira teklif etti ve onu da kabul etmedim” diye konuştu.

“Çok pişmanım”

Çukur, yaptırdığı işlemden dolayı oldukça pişman olduğunu da sözlerine ekleyip, “Ucuz olduğu için gitmedim, çünkü ucuz değildi. Para önemli değil, tedavimi zaten özel bir hastanede yaptırıyorum. Şikayet etmemdeki sebep, başkalarının benim gibi bu tür merdiven altı ya da gösterişli yerlere kanmamasını istiyorum. Klinik ya da hastanelerde bu işlemi yaptırsınlar. Keşke benim yüzüm berbat olmasaydı da ben ona daha fazla para verseydim. Makyajsız hiçbir yere çıkamıyorum. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

“Donanımlı ve lüks bir algı oluşturarak operasyonlar yaptığını gördük”

Hukuki süreci başlattıklarını bildiren Avukat Mehmet Can Aksoy ise “Kişinin güzellik uzmanı olarak değil kendisini doktor olarak tanıttığını tespit ettik. Sosyal medya hesaplarında doktor olarak reklam yapıp, özellikle turizm bölgelerinde turistlere işlemler yaptığını, bu uygulamalarını da bir minibüs içerisinde son derece donanımlı ve lüks bir algı oluşturarak operasyonları yaptığını gördük. Bir doktorun yapması gereken uygulamaları, müvekkilime yapmış. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Haricen yaptığımız araştırmalarda, doktor olmadığını öğrendik. Savcılığın araştırmalarıyla bu ortaya çıkacaktır” dedi.