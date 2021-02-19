Seyyar esnafın, Karadeniz usulü ısınma çözümü

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alana yoğun kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk havada pazarcı esnafı, sokağa kurduğu sobalar ile ısınarak, ekmek paralarını kazanıyor.

Tüm Türkiye’de geçen günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları eksilerin altına düştü. Sokakta ve pazar alanlarında esnaflık yapan vatandaşlar, kimi zaman sıfırın altına düşen sıcaklıklarda ekmek paralarını kazanmak için, kurdukları sobalar ile ısınmaya çalışıyor. Esnaf, pandemi döneminin ve soğuk havanın da etkisiyle işlerinde yoğunluk yaşanmadığını ifade ederek, market ve alışveriş merkezleri yerine yerel esnafın tercih edilmesinin kendilerini bir nebze de olsa rahatlatacağını belirtiyor.

Fatsa ilçesinde seyyar sebze ve meyve satışı yapan Erkan Özçelik, yaklaşık 6 aydır işlerinde ciddi bir düşüş olduğunu ifade ederek, soğuk havanın da kendilerini etkilediğini söyledi. Kimi zaman maliyetine satış yaptıklarını ve sobanın az da olsa soğuk havalarda kendilerini ısıttığını kaydeden Özçelik, “Maalesef tüm dünyada pandemi etkili ve ticaret sektörüyle uğraşanların işlerinde durgunluk var. Biz de sokakta satış yaptığımız esnada soğuyan hava şartlarında kurduğumuz odun sobası ile ısınmaya çalışıyoruz. Kimi zaman çay suyumuzu da bu burada kaynatıyoruz” dedi.