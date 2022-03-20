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Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 20.03.2022, 11:36
Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, hayatını kaybetti.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur (42), geçtiğimiz gün Artuklu ilçesinde mesai çıkışı otomobiliyle seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi. Yanından geçen iş arkadaşları tarafından fark edilen Badur, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Badur, bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.