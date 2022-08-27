Seyahatsver projesi 5 gün daha uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan bakanlığın yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi 5 Eylül’e kadar uzatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatseverlere müjde vermek istediğini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül’den 5 Eylül’e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum” ifadelerini kullandı.