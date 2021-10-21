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Sevgilisine evlilik teklifi yapmak için kendisini trafik ekiplerine yakalattı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Mehmet Hışır, sevgilisine evlilik teklifi yapmak için kendisini trafik ekiplerine yakalattı.

Haberde İnsan 21.10.2021, 19:56
Sevgilisine evlilik teklifi yapmak için kendisini trafik ekiplerine yakalattı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Mehmet Hışır, sevgilisine evlilik teklifi yapmak için kendisini trafik ekiplerine yakalattı.

Menteşe’de ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet Hışır, uzun süredir arkadaşlık yaptığı Betül Böcek’e evlenme teklifi yapmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından yardım isteyen çılgın aşık, sevgilisi ile akşam saatlerinde seyir halinde iken ekiplerin kendisini denetim amacıyla durdurmasını istedi. Görevli ekipler polis-halk bütünleşmesinin güçlendirilmesi amacıyla uygulama esnasında Mehmet Hışır’ın kullandığı ticari taksiyi durdurdu. İki gencin araçtan inmeleri polis ekipleri tarafından istendi. İşlemler esnasında Mehmet Hışır, Betül Böcek’in önünde eğilerek evlenme teklifini yaptı. Arkadaşları tarafından daha önce alınan konfetiler eşliğinde yapılan evlilik telifi kabul edildi.

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