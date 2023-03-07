Sevda Türküsev’den “Kadına Dair”

Samsun Çarşamba Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, yazar Sevda Türküsev’i “Kadına Dair” isimle söyleşisiyle Çarşambalılarla buluşturacak. Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Çarşamba Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği programla yazar Sevda Türküsev’i Çarşambalı sevenleriyle bir araya getirecek. “Kadına Dair” isimli söyleşisiyle sevenleriyle buluşacak Türküsev’in programı; 8 Mart Çarşamba akşamı saat 19.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği programda 12 yaş sınırı bulunmakta.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayatın her alanında başardıklarıyla var olan; sevgiyle, merhametle dünyayı değiştiren, kadınlarımızı güzel bir programla anmak istedik. ’Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir’ demiş büyüklerimiz. Evde çocuklarına yemek hazırlayan, çalışma hayatında fikirleriyle, azmiyle var olan, tarlada ekin eken, hayatın her alanında toplumumuzun değerlerini yaşatan ve başardıklarıyla bizlere örnek olan kadınlarımıza müteşekkiriz. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizle yaşama yön veren kadınlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de sevilen isim, yazar Sevda Türküsev’i, ’Kadına Dair’ isimli söyleşisiyle Çarşambalı hemşehrimizle buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.