Serpil Barlas hayatını kaybetti! Serpil Barlas kimdir?

Ünlü popçu Serpil Barlas, Beşiktaş'taki evinde akşam yemeğinin ardından kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. 70’li ve 80’li yıllara damgasını vuran müzisyen Serpil Barlas, 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuş ve 'Oldu Olanlar' adlı parçasıyla pop müziğinin en bilinen seslerinden biri haline gelmişti.

Barlas'ın cenazesi, 22 Şubat Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

Peki Serpil Barlas kimdir? İşte ünlü müzisyenin hayatı…

EUROVISION FİNALİNE KATILDI

Serpil Barlas 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat‘tı. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başladı. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yaptı. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci oldu. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurdu ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar adlı parça ile adından söz ettirdi. 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katıldı. 1978 yılında ABD'ne yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etti.

AİDS İLE MÜCADELEDE ÖNCÜLÜK YAPTI

1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza attı. Toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı ve ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar" , "Bosna" adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalıştı. Flash TV'de 3 sene (1998-2001) "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sundu. Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı.

YENİ BİR SİNGLE HAZIRLIĞINDAYDI

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına da orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. Son olarak bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.