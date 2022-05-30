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Serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşadılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaklaşık 10 dakika arayla 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranların dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberde İnsan 30.05.2022, 09:14
Serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşadılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaklaşık 10 dakika arayla 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranların dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaz sezonun açılmasıyla birlikte tatilcilerin akın ettiği Karasu ilçesinde yaklaşık 10 dakika arayla 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Serinlemek için girdikleri suda boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşları fark eden cankurtaran ekipleri, suya atlayarak gençleri ölümün kıyısından aldı. Kıyıya çıkartılan gençler, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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