Serebral palsi hastası genç mücadele etti, mühendis olmayı başardı

Bursa’da doğuştan serebral palsi hastası genç azmedip bilgisayar mühendisi olmayı başardı.

Serebral palsi (beyin felci) hastası Yunus Turhan (26), dikey geçişle eğitim aldığı Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir iş yaparken büyük zorluk yaşayan genç ailesinin de destekleriyle büyük zorlukları aşarak üniversiteyi bitirip mühendis oldu. Genç adamın azmi ve başarısını gören herkes takdir ediyor. Şimdi iş başvuruları yapan genç adamın tek isteği, bir işe girerek başarılı bir iş hayatı geçirmek.

Okuyabilmek için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Yunus Turhan, "Bursa Anadolu Teknik Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri okudum. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’nı ikincilikle bitirdim. Dikey geçişle Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne geçtim. Burada KYK yurdunda kalarak eğitim hayatımı tamamladım. Bütün zorluklara rağmen mühendis olmayı başardım. Çok mutluyum. Bu süreçte ailemin desteği çok fazlaydı. Benim gibi olan insanların bir şeyler başarabildiğini göstermek istedim. Şimdi iş başvuruları yapıyorum. Bir işe girip başarılı bir iş hayatı planlıyorum" dedi.