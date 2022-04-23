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Serebral palsi hastası 7 yaşındaki Dora’nın, 23 Nisan sevinci

Antalya’da yaşayan 7 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası küçük Dora, sınıf arkadaşlarının düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde yer aldı. Bebek arabasıyla öğretmeni eşliğinde arkadaşlarının koreografisine katılan Dora’nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Haberde İnsan 23.04.2022, 13:18
Serebral palsi hastası 7 yaşındaki Dora’nın, 23 Nisan sevinci

Antalya’da yaşayan 7 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası küçük Dora, sınıf arkadaşlarının düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde yer aldı. Bebek arabasıyla öğretmeni eşliğinde arkadaşlarının koreografisine katılan Dora’nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan İlke- Bora Tüzüner çiftinin kızları Dora, sezaryenle dünyaya geldi ve kalbinin atmaması nedeniyle uzun uğraşlar sonucunda hayata döndürüldü. Oksijensiz kalması sonucu beyninde hasar oluşan Dora’ya serebral palsi teşhisi konuldu.

Gazeteci İlke ve diş hekimi Bora Tüzüner, hayatlarını biricik varlıkları olan kızlarını mutlu etmeye adadı. Kızlarına daha huzurlu ve doğayla iç içe bir yaşam sunmak isteyen aile, birkaç yıl önce İstanbul’dan Döşemealtı ilçesinde taşındı. Okul çağına gelen Dora için ailesi Albay Süleyman Külahçı İlkokulu’na başvuru yaptı. Yapılan girişimlerle Dora için, evde eğitim alındı. Tüzüner ailesi, 1-C şubesinde bulunan kızlarının okuldan eksik kalmaması için özel günlerde düzenlenen tüm etkinliklere katıldı. Dora, sınıf arkadaşlarının 23 Nisan’da düzenleyeceği gösteri için bir hafta boyunca provalara katıldı. Bugün ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel kıyafetlerini giyen Dora, etkinliğin yapılacağı Yeni Osmanlı Parkı’na ailesi ile birlikte bebek arabasıyla geldi. Balonlarla süslenen arabasıyla arkadaşlarının arasına aldığı Dora, daha sonra sınıf öğretmeni Şule Alpaslan eşliğinde amfitiyatronun ortasına çıktı. Arkadaşlarının dans ettiği etkinlikte, öğretmeni de Dora’yı bebek arabası ile eşlik ettirdi. Mutluluğu yüzüne Yansıyan Dora’yı, tüm katılımcılar uzun süre alkışladı. Yaklaşık 10 dakika süren etkinlik sonunda Dora, öğretmenin kucağında katılımcılara çikolata dağıttı.

"Çok heyecanlıydı"

Anne İlke Tüzüner, kızının en mutlu günlerinden biri olduğunu belirterek, “Dora’da arkadaşlarıyla birlikte dans etti. Biz bugüne kadar böyle anlamlı günlerde hep bir yanımız mutsuz ve buruk oluyordu. Sanki biz mutluymuşuz gibi davranıyorduk. İnsanlarda ona çocukmuş gibi davranıyordu. Bugün ilk defa biz mutluyuz oda gerçekten çocuk. Dora bütün hafta arkadaşlarıyla provalara katıldı. Okula gitti, arkadaşlarıyla oyun oynadı, çok heyecanlıydı. Dün akşam kıyafetlerini yatağının başucuna koyduk tıpkı diğer çocukların yaptığı gibi” dedi.

"Kızım mutlu olunca bizde oluyoruz"

Dora’nın 23 Nisan etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu gözlerinden anlayabildiğini dile getiren Tüzüner, “Çok mutlu ve gururluyum. Dora evde eğitim alıyor. Dora normalde konuşamıyor. İstanbul’dan Dora için Antalya’ya Döşemealtı’na taşındık. İyi ki de gelmişiz. Burada yaşayan kişiler de özel bireylere nasıl davranması gerektiğini biliyor. İstanbul’da insanlar bize garip bakıyordu, burada herkes bize yardım etmek istiyor. Kızım mutlu olduğu için biz daha mutlu oluyoruz” diye konuştu.

"Dora’ya çok iyi davranıyorlar"

Okulda tüm çocukların Dora’ya ilgiyle yaklaştığının altını çizen Tüzüner, “Diğer arkadaşlarına nasıl davranıyorlarsa Dora’ya da öyle davranıyorlar. Bunu gördükçe mutlu oluyoruz. Çünkü onlar ileride büyüdüklerinde özel bireye nasıl davranması gerektiğini biliyor olacaklar. İyi bu okula gelmişiz, burası özel bir okul değil, devlet okulu. Sınıfımıza, öğretmenimize, okul müdürüne arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar” ifadelerine yer verdi.

"Mutlu bir günümüz"

Bora Tüzüner, “Kızımla birlikte bizde eski 23 Nisan günlerine ortak olduk. Kızım mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Bir hafta boyunca provalara katıldık. Bundan sonrada bütün etkinliklerde Dora’yı göreceğiz. Çok heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadık” dedi.

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