Sereblal palsi hastası genç kızın azmi

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki doğuştan sereblal palsi hastası Gül Aytaç, zamanının çoğunu halk eğitim kurslarına gelerek değerlendiriyor.

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el işi kursuna katılan Aytaç, zamanının çoğunu burada geçiriyor. Özel bir eğitim kurumunda da ayrı zamanlarda ders gören Aytaç, Halk Eğitim Merkezinin sunduğu imkanlardan dolayı burada daha çok motive oluyor. Önceki dönemlerde Halk Eğitim Merkezlerinde okuma ve yazma eğitimi alan Aytaç, şimdiler de ise o bünyedeki kurslara katılarak terapi oluyor.

“Terapi oluyor bana psikolojim için iyi geliyor”

29 yaşındaki sereblal palsi hastası Gül Aytaç, 4 yıldır boncuklardan bileklik yapıyor. Ellerini geliştirmek için yaptığını söyleyen, Aytaç, “Ellerim gelişsin diye başladım. Çok boncuk yaptım, sattım. Lösemi vakfına bağışladım. Halk Eğitim kurslarını güzel buluyorum. Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Gelsinler çok güzel oluyor. Terapi oluyor bana psikolojim için iyi geliyor. Böyle bir şeyler olsa bizler için ayrıyeten iyi olur. Engel bedende değil zihinde olur” dedi.

Gül Aytaç’ın babası Mustafa Aytaç, “Kendine yeter hale gelmesine, çayını içebilmesine, yemeğini yiyebilmesine, çok büyük mücadeleler verdik. Taşova’da ilçemizde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu el becerileri kurusuna katılıyor kızım. Benim buradan tavsiyem, tüm engelli aileler, yapabilecekleri mutlaka bir şeyler vardır. Mücadele etmelerini ve engel tanımamalarını istiyorum” diye konuştu.

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol, “Kurumumuzda tüm bireyler için eğitim kurslarımızı hazırladık. Özellikle kurslarımıza gelen Gül, bizim için çok kıymetli. Onun buraya gelip, bir gün evden çıkıp burada gününü geçirmesi, burada yapılan etkinliklere katılması bizim için çok değerli. Kesinlikle engel bedende değil, zihindedir. Yani zihinde bizim onu halletmemiz lazım” şeklinde konuştu.