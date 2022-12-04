Sendika başkanı açıkladı, grizu faciasından yaralı kurtulan madencilerden sevindiren haber

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, Amasra’da grizu faciasında yaralanan ve İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi gören 4 madencinin 2’sine doku nakli yapıldığını açıkladı.

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla yapılan konferansta, Amasra’da grizu faciasında yaralanan ve İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi gören 4 madencinin sağlık durumunu açıkladı. Başkan Yeşil, “Ne yazık ki bu sene Madenciler Günümüzü buruk bir şekilde kutluyoruz. İleriki dönemlerde inşallah bu acıları yaşamadan, tekrar bu sıkıntıları yaşamadan daha eğlenceli şekilde kutlamak nasip olur. Hepinizin bildiği 14 Ekim’de Amasra TTK Müessesesi’nde hayatlarını kaybeden maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu zamana kadar hayatlarını kaybeden maden ve vatan şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. 4 arkadaşımız İstanbul’da tedavi görüyor. 2 arkadaşımızın doku nakli tedavisi başladı. Onlar da inşallah en kısa zamanda iyileşir aramıza katılırlar. Onlara da Allah’tan şifa diliyorum. Süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.