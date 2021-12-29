Semt pazarlarında etiket ve terazi denetimi

Kırıkkale’de zabıta ekipleri, fahiş fiyatın önüne geçmek semt pazarındaki tezgahlardaki ürünlerin etiketlerini denetleyip, kendi tartı ağırlıklarıyla terazileri kontrol etti.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından semt pazarlarında fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla fiyat etiketi ve tartı denetimi yaptı. Zabıta memurları, vatandaşların aldığı ürünleri terazilerde tartarak, gramaj değerleri incelendi. Terzide hile olup olmadığını öğrenmek için de ekipler, yanlarında getirdikleri 1 ve 2 kilogram tartı ağırlıkları ile tartıları kontrol etti. Vatandaşların alışveriş sırasında fiyatları görebilmek için tezgahlara etiket konulması istendi. Ayrıca, korona virüsü nedeniyle pazarcı esnafına ve vatandaşlara maske uyarısı yapıldı.

Zabıta Müdürü Koray Arslan, açık semt pazarlarında fiyat etiketi ve terazi denetimlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, pazarda fahiş fiyatın olmadığını söyledi.

Maske denetimlerini de sürdürdüklerini dile getiren Arslan, “Pazarcı esnaflarımızın terazileri, etiket fiyatları, yine aynı şekilde salgınla beraber maske kullanımı bu konularda denetimimizi gerçekleştirdik. Esnafımız bizim için değerli. Bu denetimlerimiz sürekli devam edecektir. Herhangi bir olumsuzluk yok. Fahiş fiyat da yok. Esnaflarımızın hal çıkış ürünleri ile tezgâhlardaki fiyatlar arasında afaki bir durum yok. Ticaret İl Müdürlüğü’ne gelen fiyatlar toptancılar ve hallerin denetimi ile ilgili sürekli iletişim halindeyiz. Buralarla ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok. Denetimlerimiz devam edecektir” dedi.