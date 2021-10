Semt pazarının neşeli çaycısı

Kayseri’de 22 yaşındaki Mehmet Türksoy, pazarda çay satarak baba mesleğini devam ettiriyor. Çaycı Mehmet Türksoy, “Bu işi babam 35 yıldır yapıyordu, biz de izinden gidiyoruz” dedi.

Kayseri’de farklı günlerde ve farklı semtlerde haftanın 6 günü kurulan pazarlarda çay satan Mehmet Türksoy, baba mesleğini devam ettiriyor. 7 yaşından itibaren babasına yardım ederek mesleğe giren Türksoy, 15 yıldır pazarlarda çaycılık yapıyor. Babasının izinden gittiğini söyleyen Çaycı Mehmet Türksoy, “Ben küçüklüğümden beri babamın yanına gider gelirdim. Lise okudum ama lise okurken de pazara gidip geliyordum. Rahat 15 senedir pazarda çalışıyorum. Bu iş babadan gelme 35 senedir babam yapıyor. Biz izinden gidiyoruz. 15 senedir de ben ilgileniyorum. Çok şükür işimizden memnunuz Bizim işimiz her zaman iyi çok şükür ama pazarcıların durumu bu aralar çok iyi değil. Esnaf iş yapamıyor. Marketler, manavlar çok pahalı. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sabah saat 4’de geliyoruz, akşam saat 6 gibi tezgahımızı kapatıyoruz. İşimiz arada düşse de genel olarak yoğun oluyor. Buna da çok şükür” ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda pazarda çayın pazarcılar için çok önemli olduğunu ifade eden Türksoy, “Çay ocaklarında çay şu an 1,5 TL, kafelerde 7 TL’ye çay satıyorlar. Biz 1,5 TL’ye satıyoruz. Buna bile aradan gocunan insanlar var. Kimse her zaman her şeyi beğenmiyor. Sabahtan akşama kadar çaylarımızı satıyoruz. Daha sonra parayı topluyoruz. Para konusunda da çok fazla sıkıntı yaşadığımız bir tezgah yok. Esnaflarımızın hepsi akşam olunca parayı veriyorlar. İşimizi severek yapıyoruz. Ortalama söyleyemem ama çok çay satıyoruz. Emek verince oluyor. Emeğin parası kesilmez. Emek her zaman üstündür. Çay velinimet şu an havalar da soğudu, esnaf üşüyor mağdur oluyorlar. İllaki sıcak bir şey içmeleri şart. O yüzden genellikle çay içiyorlar. Pazarcıların ana içeceği çay diyebiliriz. Pazarcılarımızdan Allah razı olsun, hepsinin rızkına bolluk versin” dedi.