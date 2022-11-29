Semercilik mesleği teknolojiye yenildi

Kahramanmaraş’ta 57 yıldır semercilik mesleğini yürüten Ali Özen, bir zamanların en önemli mesleğinin zamana ve gelişen teknolojiye yenildiğini söyledi.

Çarşıda 57 yıldır semercilik mesleğini yürüten 67 yaşındaki Ali Özen, ilerlemiş yaşına rağmen son temsilcilerinden olduğunu ve yok olmaya yüz tutmuş mesleğini devam ettirmeye çalıştığını ifade etti. Özen, "Bu meslek aileden gelen bir meslek ve ben 10 yaşında bu işi yapmaya başladım. Eskiden mesleğimiz güzeldi. Şimdi artık hayvan gücüne ihtiyaç kalmadığı için bizim yaptığımız işlere de talep kalmadı. Artık ürettiğimizi satamaz olduk. Küçük minyatür, aksesuar semerler yapıyoruz ama bunlar da ilgi görmüyor. Vatandaşlar çok uygun fiyata istiyorlar 15-20 TL üzerinden fiyat biçiyorlar. Ama bunlar bizim bir gün zamanımızı alıyor. Bir günden fazla sürdüğü günler de oluyor. Satış da olmayınca artık talep görmüyor. Son temsilcileri biziz artık. Çırak da almıyoruz alsak dahi para vermemiz gerekecek ama maalesef verecek hani bir bütçemiz yok. Burada oğlumla birlikte çalışıyoruz. Ben bırakmayı düşünüyorum ama ben bıraktığım zaman oğlum perişan olacak o yüzden şimdilik bırakamıyoruz" dedi.