Selzedelere berberlerden örnek hizmet

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da afet bölgesinde evlerini kaybeden ya da kullanılamaz halde olan vatandaşların geçici olarak yerleştirildiği Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan afetzedelerin kişisel bakımları yapıldı. Bu kapsamda Kastamonulu berber ve kuaförler, yurtta kalan afetzedelerin saç ve sakallarını keserek kişisel bakımlarını da yaptı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre başta olmak üzere selde evlerini kaybeden ya da kullanılamaz hale gelen vatandaşlar geçici olarak Kastamonu’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir ediliyor. Yurtlara yerleştirilen afetzedelerin ilk etapta kuru gıda, bakliyat, temizlik, içme suyu gibi yaşam malzemeleri içeren ihtiyaçları giderilen afetzedelerin ayrıca kişisel bakımları da yapıldı. Bu kapsamda Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez öncülüğünde Kuzeykent Mahallesinde faaliyet gösteren berber ve kuaförler işbirliği yaparak yurtlarda kalan afetzedelerin kişisel bakımlarını yaptı, saç ve sakallarını kesti. Kuzeykent Mahallesi’nde hizmet veren berber ve kuaförler, ayrıca yurtta kalan afetzedeleri de ziyaret ederek talep ettikleri ihtiyaçları da giderdi. Sel afetinde korku ve panik yaşayan afetzedeler, saç ve sakallarını traş eden berber ve kuaförlere teşekkür etti.

“Yurtta kalan selzedeleri traş etmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek istedik”

Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan afetzedeleri traş etmek için geldiklerini söyleyen Kuzeykent Mahallesi’nde kuaförlük yapan Sadık Özkanoğlu, “Bizimde bir katkımız olsun dedik ve elimizden geldiği kadarıyla burada mağdur olan insanlara kendi mesleğimizle ilgili yardımcı olmak istedik elimizden geldiği kadar. Kuzeykent Mahallesi esnafları olarak dükkan sahipleri olarak bizler hepimiz burada bir hizmet vermek için geldik. Buraya selzedeleri traş etmek ve onlara yardım etmek istedik. İnşallah bu süreçten hep birlikte kısa bir sürede kurtulacağız. Bizim mesleğimiz berberlik. Bizler, kuaförüz. Burada yurtta kalan afetzedelerin saçlarını kesmek, sakal traşı yapmak için buraya geldik” dedi.

“Selzedelerin yaralarını sarmak için saç ve sakallarını kesiyoruz”

Selzedelere yardım edebilmek için meslektaşlarıyla istişareler yaptıklarını belirten Kuzeykent Mahallesi Kuaförü Mahir İbrahimoğlu ise, “Bizlerde Kuzeykent Mahallesindeki berber arkadaşlarımızla birlikte düşündük ve nasıl yardımcı olabiliriz dedik. Bakliyat ya da gıda tarzında tabii ki yardımlarımız oldu ama daha başka nasıl yardımcı olabiliriz telaşına düştük. En iyi dedik ki mesleğimizi icra edelim. Sayın Müdürümüz Reşat Asrak Bey ile görüştük. Ortak bir istişarede bulunarak karar aldık. Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir günde dedik ki bizler yurda gelelim, mesleğimizi icra edelim ve selzedelerin saçlarını keselim. Sakallarını keselim, kişisel bakımlarını yapalım. Bir nebze de olsun akıllarındaki kötü düşünceleri akıllarından alalım istedik. Biraz olsun kendilerini mutlu hissetsinler düşüncesiyle Kuzeykent Mahallesi erkek kuaförleri olarak yurda geldik ve burada kalan baya da afetzedeyi traş ettik. Keşke böyle bir afet olmasaydı. Bundan dolayı çok üzgünüz, tüm afetzedelere geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.

“Selzedelere bir nebzede olsa yardımımız dokunsun istiyoruz”

Selzedelere bir nebzede olsa yardımcı olmak için burada bulunduklarını belirten Kuzeykent Mahallesi Kuaförü Fatih Gezici ise, “Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan yurtlara yerleştirilen Bozkurtlu hemşehrilerimize destek olmak amacıyla elimizden ne gelir diye düşündük. Bizlerde mesleğimizi icra edelim, onların gönüllerinde bir teselli olsun veyahut onlara bir nebzede olsa yardımımız dokunsun istedik. Bu düşüncelerle Kuzeykent Mahallesinde yer alan berber ve kuaför arkadaşlarımızla birlikte toplanıp yurtta kalan misafirlerimizin traşlarını yapıyoruz, sakallarını kesiyoruz, arzu ederlerse kişisel bakımlarını yapıyoruz. Tabii ki gıda ya da bakliyat tarzı diğer yardımlarda da herkes elinden geldiği kadarıyla yapıyor. Bizde mesleğimiz gereği elimizden geleni yapmaya çalıştık ve buradaki misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak saç ve sakallarını kestik” şeklinde konuştu.

“Evin içerisine su girmesin diye arkasına tahta koyduk”

Köylerinin yolunun kapalı olduğunu ve evine çıkamadığını ifade eden afetzede Kastamonu Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan Ramazan Sönmezışık da, şöyle konuştu:

“Köyümüzün yolları şu anda kapalı. Benim yattığım evimin altını su bastı. Pislik içinde, taş, çamur, kum hepsi dev evde, ne ararsan var. Çekyatım, karyolam, yatağım selde gitti. Annem babam selde mahsur kaldı, ben mahsur kaldım. Bozkurt’taydım, selden sonra buraya gelip yurda yerleştim. Biz, kapının yanına tahta koyup öylelikle selden kurtulduk. Evin içerisine su girmesin diye tahtayı kapının arkasına koyduk.”

Berberlere teşekkür ettiler

Sönmezışık, kendilerini traş etmek için gelen berber ve kuaförlere de teşekkür ederek, saç ve sakalının uzadığını fakat yaşanan felaketten dolayı bir süredir traşı olamadığını ancak kendilerini ziyarete gelen esnaflar sayesinde kişisel bakımının yapıldığını kaydetti.