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Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bursa’nın İnegöl Vehbi Koç İlkokulu’ndan emekli sınıf öğretmeni Selma Küçük dün hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 17.10.2022, 14:25
Bursa’nın İnegöl Vehbi Koç İlkokulu’ndan emekli sınıf öğretmeni Selma Küçük dün hayatını kaybetti.
’’Kalpten Kalbe Yoldur Okumak" adını verdiği projesiyle topladığı kitapları Türkiye’nin 81 ilinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırarak örnek olan Küçük, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük’ün ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu.
Küçük’ün cenazesi, Hacılutfullah Camii’nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Mezarlığı’na defnedildi.