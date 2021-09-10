banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...

Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

Kastamonu’da sel felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı Bozkurt ilçesinde, selden etkilenen çiftçilere 45 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Haberde İnsan 10.09.2021, 16:37
Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

Kastamonu’da sel felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı Bozkurt ilçesinde, selden etkilenen çiftçilere 45 büyükbaş hayvan dağıtıldı.


Bir firma tarafından Kastamonu’ya gönderilen 45 büyükbaş damızlık ve besi danası, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Kastamonu İl Müdürlüğü görevlileri tarafından zarar gören çiftçilere dağıtıldı. Kamyonlara yüklenen büyükbaş hayvanlar, selden etkilenen çiftçilere teslim edilmek üzere Bozkurt ilçesine gönderildi.


Yalova’dan Kastamonu’ya gelen hayvanlarının dağıtımı yaptıklarını ifade eden Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, “Bir hafta önce 24 tane hayvanı tarım ilçe müdürlükleri aracılığı ile sel bölgesindeki ilçelere dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de 21 tane büyükbaş hayvanı Bozkurt ilçesine sel bölgesine göndermek üzereyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herkesten Allah razı olsun. 45 adet büyükbaş hayvan gönderildi. Yaklaşın 15 gün biz burada hayvanların bakımını üstlendik. 15 gün boyunca bakım, beslemesini Kastamonu Damızlık Birliği personeli ve köylü ve çiftçilerimiz aracılığı ile bunları gerçekleştirdik” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0