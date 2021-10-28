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Selde yıkılan Ölçer Apartmanında yaşayan baba ve oğlundan aylardır haber alınamıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel sularına dayanamayarak yıkılan Ölçer Apartmanında yaşayan Orhan Kalabalık ile 6 yaşındaki oğlu Yusuf Efe’den aylardır haber alınamıyor. Orhan Kalabalık’ın kardeşi Turan kalabalık, umutla bekleyişlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Allah’tan umut kesilmez. En azından bizler bir mezarları olsun istiyoruz" dedi.

Haberde İnsan 28.10.2021, 15:38
Selde yıkılan Ölçer Apartmanında yaşayan baba ve oğlundan aylardır haber alınamıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel sularına dayanamayarak yıkılan Ölçer Apartmanında yaşayan Orhan Kalabalık ile 6 yaşındaki oğlu Yusuf Efe’den aylardır haber alınamıyor. Orhan Kalabalık’ın kardeşi Turan kalabalık, umutla bekleyişlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Allah’tan umut kesilmez. En azından bizler bir mezarları olsun istiyoruz" dedi.

Kastamonu’da, 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel sebebi ile kayıplara karışan Kastamonu’da yaşayan 9 vatandaştan 2 aydır haber alınamıyor. Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının taşması sonrasında yıkılan Ölçer Apartmanında yaşayan Kalabalık ailesi, enkazın altında kaldı. Ölçer Apartmanının enkazında yapılan arama çalışmalarında Nezahat Server Kalabalık (33) ile 11 yaşındaki oğlu Arda Kalabalık’ın cenazelerine ulaşıldı. Nezahat Server Kalabalık’ın 39 yaşındaki eşi Orhan Kalabalık ile 6 yaşındaki oğlu Yusuf Efe’ye ise aylardır ulaşılamıyor. İHA muhabirine konuşan Orhan Kalabalık’ın kardeşi Turan Kalabalık, kardeşinin ve yeğenin bulunması için umutla beklediklerini söyledi.

“AFAD, arama çalışmalarıyla ilgili her gün bizleri bilgilendiriyor”

Aylardır kardeşi ve yeğeninin bulunamadığını belirten Turan Kalabalık, “Sel felaketinden bu yana aramalar devam ediyor. AFAD bizlere her gün bildirimde bulunuyor. Ama halen bir haber yok. Hem denizde hem karada aranıyor. Ama şu ana kadar halen bir haber alamadık. Bizde merak içerisinde bekliyoruz. Bizlere AFAD Başkanlığı tarafından her gün bilgi veriliyor. Her gün bizleri arıyorlar, yapılan çalışmaları anlatıyorlar. Ama şu ana kadar hiçbir şey bulunamadı. İzlerine dahi rastlanılamadı” dedi.

“Arama çalışmaları Karadeniz sahili boyunca devam ediyor”

Arama çalışmalarının Karadeniz sahibi boyunca devam ettiğini söyleyen Turan Kalabalık, “Aramaların Ezine Çayı boyunca hem derede hem de derenin kenarında devam ediyor. Abana’da, Sinop’ta hatta Karadeniz sahili boyunca deniz üzerinde ve denizde selde kaybolan yakınlarımız aranıyor. Aldığımız bilgiler bunlardan yana” diye konuştu.

“O günleri bir daha hatırlamak istemiyoruz”

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Turan Kalabalık, “Selde kardeşim ve küçük yeğenim kayboldu. Şu ana kadar bunlar bulunmadı. Bekleyişimiz tabii ki devam ediyor, Allah’tan umut kesilmez. En azından bizler bir mezarları olsun istiyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok bizlerde bekliyoruz. Duygumuz falan kalmadı. Bu acının tarifi yok ne hissedelim, sadece üzülüyoruz. O günleri bir daha hatırlamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 3 yıl önce Ölçer Apartmanını inşa eden müteahhit Mehmet Özkan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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