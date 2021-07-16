Selde kaybolan Batuhan Delihasan’ın ailesini Bakan Murat Kurum teselli etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize’nin Muradiye Beldesi’nde meydana gelen selde kaybolan ve arama çalışmaları sürdürülen Butuhan Delihasan’ın göz yaşlarını tutamayan babasını ve ağabeyini eselli etti.

Muradiye Beldesi’nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan’ın göz yaşlarını tutamayan babası Mehmet Delihasan’ı ve ağabeyi Mustafa Delihasan’ı teselli ederek bulunması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Bakan Kurum, herkesin büyük bir mücadele verdiğini belirterek "Bütün ekip olarak arama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bulacağız. Bulunması için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

Göz yaşlarını tutamayan baba Mehmet Delihasan ise "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiç bir şey istemiyorum" diye konuştu.