banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Dolar 9,50 seviyesinde
Dolar 9,50 seviyesinde
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!

Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar, babası ve amcasının balık tutma görüntüsünü paylaşarak, “Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

Haberde İnsan 22.10.2021, 10:51
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar, babası ve amcasının balık tutma görüntüsünü paylaşarak, “Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar’la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Babam ve Amcam. Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2